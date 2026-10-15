Nicolás Maduro i jego żona Cilia Flores nie przyznali się w Nowym Jorku w USA do winy w związku z nowymi zarzutami spisku w celu stosowania tortur. Zarzuty, które ujawniono w ubiegłym tygodniu, postawiono w Stanach Zjednoczonych, informuje Al Jazeera.

Twierdzenia amerykańskich prokuratorów

Amerykański prokurator Jamie McDonald oświadczył, że Maduro i Flores przez ponad dwie dekady mieli rzekomo uczestniczyć w spisku w celu stosowania tortur, w tym wobec obywateli Stanów Zjednoczonych. Jak powiedział, zarzuty te uzupełniają wcześniej wszczęte sprawy dotyczące handlu narkotykami i broni.

W nowym akcie oskarżenia stwierdzono, że małżeństwo kontrolowało system tortur, arbitralnych zatrzymań i przemocy wobec osób uznawanych za nielojalne lub stanowiące zagrożenie dla nielegalnej działalności narkotykowej, a także wobec przeciwników politycznych. Prokuratura twierdzi, że Maduro i Flores mieli rzekomo wskazywać osoby, które należało prześladować, żądać raportów o torturach lub proponować metody postępowania z zatrzymanymi.

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Wcześniejsze zarzuty

Amerykańscy prokuratorzy nie twierdzą, że Maduro lub Flores bezpośrednio uczestniczyli w torturach. Jednocześnie materiały oskarżenia mówią o pobiciach, rażeniu prądem i groźbach wobec krewnych zatrzymanych. W szczególności w 2014 roku Maduro, według śledczych, wzywał wykonawców do silniejszego naciskania na zatrzymanych wojskowych, aby uzyskać od nich informacje.

Wcześniej małżeństwo również nie przyznało się do winy w sprawie zarzutów o narkoterroryzm, spisek w celu importu kokainy oraz posiadanie karabinów maszynowych i urządzeń wybuchowych. Podczas styczniowego posiedzenia Maduro oświadczył, że jest niewinny, i nazwał siebie urzędującym prezydentem Wenezueli, dodając, że został porwany. Według Al Jazeery Maduro i Flores zostali w styczniu uprowadzeni z Caracas podczas amerykańskiej operacji wojskowej.

Sytuacja w Wenezueli

Maduro stał na czele Wenezueli od 2013 roku, a wyniki jego reelekcji, w tym w 2024 roku, kwestionowali przedstawiciele opozycji i zewnętrzni obserwatorzy. Po jego uprowadzeniu na czele kraju stanęła wiceprezydentka Delcy Rodríguez jako pełniąca obowiązki prezydenta.

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