Николас Мадуро и его жена Силия Флорес в Нью-Йорке, США, не признали вину по новым обвинениям в заговоре с целью пыток. Обвинения, которые обнародовали на прошлой неделе, были выдвинуты в США, сообщает Al Jazeera.

Утверждения американских прокуроров

Прокурор США Джейми Макдональд заявил, что Мадуро и Флорес на протяжении более двух десятилетий якобы были участниками заговора с целью пыток, в том числе граждан Соединенных Штатов. По его словам, эти обвинения дополняют ранее выдвинутые дела о наркоторговле и оружии.

В новом обвинительном заключении утверждается, что супруги контролировали систему пыток, произвольных задержаний и насилия против людей, которых считали нелояльными или угрозой для незаконной наркотической деятельности, а также против политических оппонентов. Прокуратура заявляет, что Мадуро и Флорес якобы указывали лиц, которых следовало преследовать, требовали отчеты о пытках или предлагали методы обращения с задержанными.

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Предыдущие обвинения

Американские прокуроры не утверждают, что Мадуро или Флорес непосредственно участвовали в пытках. В то же время в материалах обвинения говорится об избиениях, ударах электрическим током и угрозах родственникам задержанных. В частности, в 2014 году Мадуро, по версии следствия, призывал исполнителей сильнее давить на задержанных военных, чтобы получить от них информацию.

Ранее супруги также не признали вину по обвинениям в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина и владении пулеметами и взрывными устройствами. Во время январского слушания Мадуро заявил о своей невиновности и назвал себя действующим президентом Венесуэлы, добавив, что его похитили. По данным Al Jazeera, в январе Мадуро и Флорес похитили из Каракаса во время военной операции США.

Ситуация в Венесуэле

Мадуро возглавлял Венесуэлу с 2013 года, а результаты его переизбраний, в том числе в 2024 году, оспаривали представители оппозиции и внешние наблюдатели. После его похищения страну возглавила вице-президент Делси Родригес в качестве исполняющей обязанности президента.

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