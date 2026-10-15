据半岛电视台报道，尼古拉斯·马杜罗及其妻子西莉亚·弗洛雷斯在美国纽约就新提出的共谋实施酷刑指控不认罪。这些上周公开的指控是在美国提出的。

美国检察官的说法

美国检察官杰米·麦克唐纳表示，马杜罗和弗洛雷斯据称在二十多年间参与了一项实施酷刑的共谋，其中包括针对美国公民的酷刑。他表示，这些指控是对先前涉及贩毒和武器案件的补充。

新起诉书称，这对夫妇控制了一个针对被认为不忠诚、对非法毒品活动构成威胁者以及政治对手的酷刑、任意拘押和暴力体系。检方称，马杜罗和弗洛雷斯据称会指出应受到迫害的人员，要求提交酷刑报告，或建议对待被拘押者的方法。

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先前的指控

美国检察官并未声称马杜罗或弗洛雷斯直接参与了酷刑。同时，指控材料提到殴打、电击以及威胁被拘押者亲属。尤其是据调查人员的说法，2014年，马杜罗曾敦促执行者对被拘押的军人施加更大压力，以从他们那里获取信息。

此前，这对夫妇也未就毒品恐怖主义、共谋进口可卡因以及持有机枪和爆炸装置的指控认罪。在1月的一次听证会上，马杜罗表示自己无罪，并称自己是委内瑞拉现任总统，同时补充说自己遭到了绑架。半岛电视台称，1月，马杜罗和弗洛雷斯在美国军事行动期间从加拉加斯被绑架。

委内瑞拉局势

马杜罗自2013年起领导委内瑞拉，其连任结果，包括2024年的选举结果，受到反对派代表和外部观察人士的质疑。在他被绑架后，副总统德尔西·罗德里格斯以代理总统身份领导该国。

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