美国总统唐纳德·特朗普拒绝支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在即将举行的议会选举中的竞选活动。周四，他在接受Newsmax采访时表示，人们希望看到他参与竞选活动，但他补充说，他不信任任何人，包括政界人士。

特朗普有关选举的表态

据《耶路撒冷邮报》报道，特朗普还谈及他在以色列人中的受欢迎程度。他称，以色列民众据称表示，如果他竞选总理，将获得其中99%的人的支持。

这位美国总统称，以色列与美国之间的军事伙伴关系非常成功，他与内塔尼亚胡的关系也非常好。

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此前对候选人的评论

这并非特朗普首次在选举前未直接表达对内塔尼亚胡的支持。周二，在回答记者有关可能支持某位候选人的提问时，他表示，这个问题尚未被考虑，但没有排除可能会做些什么。

本月早些时候，特朗普在接受《时代》杂志采访时指出，内塔尼亚胡多次被“看衰”，他自己也是如此，但同时表示自己不再参与政治。在同一次采访中，他称没有听到对加迪·艾森科特的负面评价；艾森科特是内塔尼亚胡在即将举行的选举中的主要竞争对手之一。

9月，特朗普分享了Channel 13电视台的一项民调。该民调显示，内塔尼亚胡所在阵营可能在议会赢得54个席位。根据这项民调，艾森科特的“Yashar”将获得22个席位，而内塔尼亚胡的利库德集团将获得18个席位。

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