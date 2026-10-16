Prezydent USA Donald Trump odmówił wsparcia kampanii premiera Izraela Binjamina Netanjahu w nadchodzących wyborach do Knesetu. W wywiadzie dla Newsmax w czwartek powiedział, że chcieliby widzieć jego zaangażowanie w kampanię wyborczą, jednak dodał, że nie ufa nikomu, w tym w świecie polityki.

Wypowiedzi Trumpa o wyborach

Jak informuje Jerusalem Post, Trump mówił także o swojej popularności wśród Izraelczyków. Według niego ludzie w Izraelu rzekomo mówią, że gdyby kandydował na stanowisko premiera, uzyskałby poparcie 99% z nich.

Prezydent USA nazwał partnerstwo wojskowe Izraela i Stanów Zjednoczonych bardzo udanym, a swoje relacje z Netanjahu — bardzo dobrymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wcześniejsze komentarze dotyczące kandydatów

To nie pierwszy przypadek, gdy Trump nie wyraża bezpośredniego poparcia dla Netanjahu przed wyborami. We wtorek, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o możliwe poparcie kandydata, powiedział, że kwestia ta nie była jeszcze rozpatrywana, ale nie wykluczył, że może coś zrobić.

Wcześniej w tym miesiącu w wywiadzie dla Time Trump zaznaczył, że Netanjahu wielokrotnie „skreślano”, podobnie jak jego samego, lecz jednocześnie powiedział, że nie uczestniczy już w polityce. W tym samym wywiadzie oświadczył, że nie słyszał złych opinii o Gadim Eisenkocie, jednym z głównych rywali Netanjahu w nadchodzących wyborach.

We wrześniu Trump udostępnił sondaż stacji Channel 13, według którego blok Netanjahu mógł zdobyć 54 mandaty w Knesecie. Zgodnie z tym sondażem „Yashar” Eisenkota miał uzyskać 22 mandaty, a Likud Netanjahu — 18.

Czytaj nas na