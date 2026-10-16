Президент США Дональд Трамп отказался поддержать кампанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих выборах в Кнессет. В интервью Newsmax в четверг он заявил, что его хотели бы видеть вовлеченным в избирательную кампанию, однако добавил, что не доверяет никому, в том числе в мире политики.

Заявления Трампа о выборах

Как сообщает Jerusalem Post, Трамп также заявил о своей популярности среди израильтян. По его словам, люди в Израиле якобы говорят, что, если бы он баллотировался на пост премьер-министра, то получил бы поддержку 99% из них.

Президент США назвал военное партнерство Израиля и Соединенных Штатов очень успешным, а свои отношения с Нетаньяху — очень хорошими.

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Предыдущие комментарии о кандидатах

Это не первый случай, когда Трамп не выражает прямой поддержки Нетаньяху перед выборами. Во вторник, отвечая на вопрос журналистов о возможной поддержке кандидата, он сказал, что этот вопрос еще не рассматривали, но не исключил, что может что-то сделать.

Ранее в этом месяце в интервью Time Трамп отметил, что Нетаньяху много раз «списывали со счетов», как и его самого, но одновременно сказал, что больше не участвует в политике. В том же интервью он заявил, что не слышал плохих отзывов о Гади Айзенкоте — одном из главных соперников Нетаньяху на предстоящих выборах.

В сентябре Трамп распространил опрос телеканала Channel 13, согласно которому блок Нетаньяху мог получить 54 места в Кнессете. Согласно этому опросу, «Яшар» Айзенкота получал 22 места, а «Ликуд» Нетаньяху — 18.

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