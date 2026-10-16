爱沙尼亚内政部计划更新护照设计，并从2030年起恢复公民证件的蓝色封面。新的安全防伪元素将更早开始引入：2027年1月用于所谓灰色护照持有者的证件，2027年7月用于公民护照，ERR News报道。

安全防伪更新

现有护照将在有效期届满前继续有效，证件持有人无需因设计变更而采取额外措施。蓝色护照将随着证件的自然更新逐步投入使用。

新的安全防伪元素包括一个部分透明、呈巨石形状的窗口，其芯片天线呈橡树叶形状。持有人签名图像将从护照第二页移至第三页。证件中的个人数据不会改变。

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回归此前的颜色

爱沙尼亚在1991年恢复独立后使用过蓝色封面。该国于2004年加入欧盟后，蓝色封面被建议用于欧盟成员国护照的酒红色封面取代，尽管这一配色方案并非强制性要求。

内政部长伊戈尔·塔罗表示，更改封面颜色的想法是在筹备新一代护照时产生的。据他称，这份在旅行时作为主要身份证明的证件，其外观应体现爱沙尼亚国家的颜色。塔罗将分阶段实施解释为现行护照制作合同有效至2030年，这将能够在不增加额外成本的情况下改用新颜色。

前内政部长劳里·莱内梅茨批评了部长的关注重点，称应着重应对俄罗斯的混合攻击、警察和救援部门的人事问题，以及移民问题。欧洲议会议员、前总理尤里·拉塔斯表示，在3月议会选举前讨论护照颜色，看起来像是选前转移注意力的做法。

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