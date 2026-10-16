Министерство внутренних дел Эстонии планирует обновить дизайн паспортов и с 2030 года вернуть синие обложки для документов граждан. Новые элементы защиты начнут внедрять раньше: в январе 2027 года — в документах владельцев так называемых серых паспортов, а в июле того же года — в паспортах граждан, сообщает ERR News.

Обновление защиты

Действующие паспорта будут оставаться действительными до истечения срока их действия, а владельцам документов не придется предпринимать дополнительные действия из-за изменения дизайна. Синие паспорта будут вводиться постепенно — по мере естественного обновления документов.

Среди новых элементов защиты предусмотрено частично прозрачное окно в форме валуна с антенной чипа в виде дубового листа. Изображение подписи владельца перенесут со второй на третью страницу паспорта. Персональные данные в документах не изменятся.

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Возвращение к прежнему цвету

Синие обложки использовались в Эстонии после восстановления независимости в 1991 году. После вступления страны в Европейский Союз в 2004 году их заменили бордовыми обложками, рекомендованными для паспортов государств ЕС, хотя такая цветовая схема не является обязательной.

Министр внутренних дел Игор Таро заявил, что идея изменить цвет обложки возникла во время подготовки нового поколения паспортов. По его словам, внешний вид документа, который является основным удостоверением личности во время путешествий, должен отражать цвета эстонского государства. Таро объяснил поэтапное внедрение действующим до 2030 года контрактом на изготовление паспортов, который позволит перейти на новый цвет без дополнительных расходов.

Бывший министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс раскритиковал фокус министра, заявив, что следует сосредоточиться на противодействии российским гибридным атакам, кадровых проблемах полиции и спасательной службы, а также вопросах миграции. Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Юри Ратас заявил, что обсуждение цвета паспортов накануне выборов в Рийгикогу в марте выглядит предвыборным отвлечением внимания.

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