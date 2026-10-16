Estońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych planuje odnowić projekt paszportów i od 2030 roku przywrócić niebieskie okładki dokumentów obywateli. Nowe elementy zabezpieczające zaczną być wprowadzane wcześniej: w styczniu 2027 roku w dokumentach posiadaczy tak zwanych szarych paszportów, a w lipcu tego samego roku w paszportach obywateli, informuje ERR News.

Aktualizacja zabezpieczeń

Obecne paszporty pozostaną ważne do upływu terminu ich ważności, a posiadacze dokumentów nie będą musieli podejmować dodatkowych działań w związku ze zmianą projektu. Niebieskie paszporty będą wprowadzane stopniowo, w miarę naturalnego odnawiania dokumentów.

Wśród nowych elementów zabezpieczających przewidziano częściowo przezroczyste okienko w kształcie głazu z anteną chipa w formie liścia dębu. Wizerunek podpisu posiadacza zostanie przeniesiony z drugiej na trzecią stronę paszportu. Dane osobowe w dokumentach nie ulegną zmianie.

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Powrót do poprzedniego koloru

Niebieskie okładki były używane w Estonii po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku. Po przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku zastąpiono je bordowymi okładkami zalecanymi dla paszportów państw UE, choć ta kolorystyka nie jest obowiązkowa.

Minister spraw wewnętrznych Igor Taro oświadczył, że pomysł zmiany koloru okładki pojawił się podczas przygotowywania nowej generacji paszportów. Jak zaznaczył, wygląd dokumentu, który jest głównym dokumentem tożsamości podczas podróży, powinien odzwierciedlać barwy państwa estońskiego. Taro wyjaśnił etapowe wdrażanie obowiązującą do 2030 roku umową na produkcję paszportów, która umożliwi przejście na nowy kolor bez dodatkowych kosztów.

Były minister spraw wewnętrznych Lauri Läänemets skrytykował priorytety ministra, stwierdzając, że należy skoncentrować się na przeciwdziałaniu rosyjskim atakom hybrydowym, problemach kadrowych policji i służby ratowniczej, a także kwestiach migracji. Europoseł i były premier Jüri Ratas oświadczył, że dyskusja o kolorze paszportów przed wyborami do Riigikogu w marcu wygląda na przedwyborcze odwracanie uwagi.

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