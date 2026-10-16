在澳大利亚，普利茅斯弟兄会基督教会（PBCC）的精神领袖布鲁斯·黑尔斯否认在2025年联邦选举期间协调支持自由党的竞选活动。他在选举事务联合常设委员会的听证会上表示，自己没有协调、指挥或资助此类活动，澳大利亚广播公司新闻报道。

黑尔斯补充说，他无法为任何信仰的个别人士可能实施的反社会行为负责。此前，多名政界人士称，教会成员曾恐吓竞争候选人和竞选活动参与者。Nine报业也报道称，教会成员据称向极右翼网红付费，其中包括与新纳粹分子有关联的人士，以骚扰总理安东尼·阿尔巴尼斯并向他高喊言论。

与极右翼人士会面

长老之子加雷斯·黑尔斯证实，他曾与克里斯·德布吕讷和摩根·C·乔纳斯会面；两人被指控在竞选期间采用恐吓手段。据他所说，这些只是简短的商务会面，当时他并不知道他们的政治关联。

加雷斯·黑尔斯还否认了有关Sante Global公司向与新纳粹分子有关联的人士付费、以破坏阿尔巴尼斯竞选活动的说法；他此前与该公司有关联。他表示，作为个人，他仅在四个投票站担任自由党志愿者，所起作用非常有限。同时，他承认曾鼓励一些教会成员，但未说明人数或此类建议的性质。

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海报与委员会争议

委员会还审议了写有“Make Australia Smile Again”的海报来源，据报道，这些海报出现在多个选区。有人问布鲁斯·黑尔斯，这一口号与他在选举前一个月所作布道之间有何相似之处；当时他呼吁信徒为“良好治理”祈祷，因为澳大利亚需要再次变得快乐并面带笑容。

黑尔斯表示，他不知道儿子们是否将该布道理解为对自由党的支持。据他所说，直到一张照片刊登在报纸上后，他才得知大儿子参与了拉票活动。加雷斯·黑尔斯称，他没有见过此类海报，也对自由党内部审查将PBCC成员称为支持团体感到惊讶。

委员会主席杰罗姆·拉克塞尔表示，竞选期间有数千名教会成员出现在投票站。联盟党代表称这一提问路线是“政治迫害”，而国家党参议员布里奇特·麦肯齐则指责委员会进行宗教歧视。PBCC在全球拥有5.6万人的社区。

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