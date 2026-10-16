В Австралии духовный лидер Plymouth Brethren Christian Church (PBCC) Брюс Хейлз отверг утверждения о том, что координировал кампанию в поддержку Либеральной партии во время федеральных выборов 2025 года. На слушаниях Совместного постоянного комитета по вопросам выборов он заявил, что не координировал, не направлял и не финансировал такую деятельность, сообщает ABC News Australia.

Хейлз добавил, что не может отвечать за возможные антисоциальные действия отдельных людей любой веры. Ранее несколько политиков заявляли, что члены церкви запугивали кандидатов-конкурентов и участников кампании. Газеты Nine также сообщали, что члены церкви якобы платили ультраправым инфлюенсерам, среди которых были лица, связанные с неонацистами, чтобы те преследовали премьер-министра Энтони Албанезе и выкрикивали реплики в его адрес.

Встречи с ультраправыми деятелями

Сын старейшины Гарет Хейлз подтвердил, что встречался с Крисом де Брейне и Морганом Си Джонасом, которых обвиняли в применении тактики запугивания во время кампании. По его словам, это были краткие деловые встречи, и тогда он не знал об их политических связях.

Гарет Хейлз также отверг утверждения, что компания Sante Global, с которой он ранее был связан, платила лицам, связанным с неонацистами, за срыв кампании Албанезе. Он заявил, что как частное лицо работал волонтером Либеральной партии только на четырех избирательных участках и имел весьма ограниченную роль. В то же время он признал, что поощрял некоторых членов церкви, не уточнив количество людей или характер таких советов.

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Плакаты и споры в комитете

Комитет также рассматривал происхождение плакатов с надписью Make Australia Smile Again, которые, как сообщалось, появлялись в нескольких округах. Брюса Хейлза спросили о сходстве этого лозунга с его проповедью за месяц до выборов, когда он призывал верующих молиться за «хорошее управление», поскольку Австралии нужно снова быть счастливой и улыбающейся.

Хейлз заявил, что не знал, восприняли ли его сыновья проповедь как поддержку Либеральной партии. По его словам, об участии старшего сына в агитации он узнал лишь после появления фотографии в газете. Гарет Хейлз сказал, что не видел таких плакатов, а также был удивлен тем, что внутренний обзор Либеральной партии назвал членов PBCC группой поддержки.

Председатель комитета Джером Лаксейл заявил, что во время кампании на избирательных участках находились тысячи членов церкви. Представители Коалиции назвали линию вопросов «охотой на ведьм», а сенатор от Национальной партии Бриджит Маккензи обвинила комитет в религиозной дискриминации. PBCC имеет глобальную общину численностью 56 тысяч человек.

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