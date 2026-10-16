W Australii duchowy lider Plymouth Brethren Christian Church (PBCC), Bruce Hales, zaprzeczył, że koordynował kampanię wspierającą Partię Liberalną podczas wyborów federalnych w 2025 roku. Na przesłuchaniu przed Wspólnym Stałym Komitetem ds. Spraw Wyborczych oświadczył, że nie koordynował, nie kierował ani nie finansował takiej działalności, informuje ABC News Australia.

Hales dodał, że nie może odpowiadać za możliwe antyspołeczne działania pojedynczych osób jakiegokolwiek wyznania. Wcześniej kilku polityków twierdziło, że członkowie kościoła zastraszali konkurencyjnych kandydatów i uczestników kampanii. Gazety Nine informowały również, że członkowie kościoła rzekomo płacili skrajnie prawicowym influencerom, w tym osobom powiązanym z neonazistami, aby nękali premiera Anthony'ego Albanese'a i wykrzykiwali pod jego adresem uwagi.

Spotkania ze skrajnie prawicowymi działaczami

Syn starszego, Gareth Hales, potwierdził, że spotkał się z Chrisem de Bruyne'em i Morganem C. Jonasem, którym zarzucano stosowanie taktyk zastraszania podczas kampanii. Jak powiedział, były to krótkie spotkania biznesowe, a wówczas nie wiedział o ich powiązaniach politycznych.

Gareth Hales odrzucił również twierdzenia, że firma Sante Global, z którą był wcześniej związany, płaciła osobom powiązanym z neonazistami za zakłócanie kampanii Albanese'a. Oświadczył, że jako osoba prywatna pracował jako wolontariusz Partii Liberalnej tylko w czterech lokalach wyborczych i pełnił bardzo ograniczoną rolę. Jednocześnie przyznał, że zachęcał niektórych członków kościoła, nie precyzując liczby osób ani charakteru takich porad.

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Plakaty i spory w komitecie

Komitet badał również pochodzenie plakatów z napisem Make Australia Smile Again, które, jak informowano, pojawiały się w kilku okręgach. Bruce'a Halesa zapytano o podobieństwo tego hasła do jego kazania wygłoszonego miesiąc przed wyborami, gdy wzywał wiernych do modlitwy o „dobre rządzenie”, ponieważ Australia znów musi być szczęśliwa i uśmiechnięta.

Hales powiedział, że nie wiedział, czy jego synowie odebrali kazanie jako poparcie dla Partii Liberalnej. Jak stwierdził, o udziale starszego syna w agitacji dowiedział się dopiero po opublikowaniu zdjęcia w gazecie. Gareth Hales powiedział, że nie widział takich plakatów, a także był zaskoczony, że wewnętrzny przegląd Partii Liberalnej określił członków PBCC jako grupę wsparcia.

Przewodniczący komitetu Jerome Laxale powiedział, że podczas kampanii w lokalach wyborczych obecne były tysiące członków kościoła. Przedstawiciele Koalicji nazwali tę linię pytań „polowaniem na czarownice”, a senator Partii Narodowej Bridget McKenzie oskarżyła komitet o dyskryminację religijną. PBCC ma globalną społeczność liczącą 56 tysięcy osób.

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