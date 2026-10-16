台湾当局呼吁居民不要在11月前往中国参加纪念孙中山诞辰160周年的活动。台北方面认为，北京正利用这位受到台湾海峡两岸敬重的政治人物，推动与该岛“统一”的叙事，据RMF24报道。

活动定于11月12日举行

中国宣布将于11月12日举行纪念活动。孙中山于1925年去世，是1911年革命的领导人之一，这场革命结束了中国延续数百年的帝制统治。此后，他建立了中华民国。

中华民国政府在与毛泽东领导的共产党人的内战中战败后，于1949年迁往台湾。中华民国至今仍是台湾的正式名称。

台湾委员会的声明

台湾大陆委员会于周四晚间呼吁居民不要参加在中华人民共和国举行的活动，也不要传播中国当局的叙事。北京尚未公布11月活动安排的细节。

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该台湾机构表示，北京推动的历史诠释不符合事实。该机构认为，这些纪念活动旨在宣传“反对台湾独立、支持统一”的信息。

路透社指出，在北京，孙中山被塑造成民族英雄、爱国者以及这场革命的先驱；按照中国当局的诠释，这场革命促成了1949年中华人民共和国的建立。在2016年此前的纪念活动中，中国领导人习近平曾表示，孙中山反对“分裂国家”的企图，并将祖国完全统一称为全体中国人的责任。

在台湾，孙中山被正式视为“国父”，其肖像悬挂在总统府内。与此同时，他的政治理念“三民主义”已不再是学校课程的必修内容。

台湾总统赖清德和执政的民主进步党支持该岛区别于中国的身份认同。北京称赖清德为“分裂分子”，并拒绝与其政府接触。台湾总统则表示，只有该岛居民能够决定其未来。

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