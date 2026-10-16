以色列财政部长贝扎莱尔·斯莫特里赫访问约旦河西岸巴勒斯坦城市希伯伦的易卜拉欣清真寺时表示，该清真寺是“犹太民族的第一处主权财产”。他还称，这一圣地将永远是以色列在约旦河西岸主权的象征。

据Asharq Al-Awsat报道，斯莫特里赫到访该建筑群，出席其部分区域加盖屋顶和修复工程完工仪式。以色列Channel 14报道称，该活动在斯莫特里赫宣布取消《希伯伦协议》并剥夺巴勒斯坦市政当局在老城部分权力后举行。

老城的限制

报道指出，约500名以色列定居者与数千名巴勒斯坦人居住在希伯伦老城。巴勒斯坦居民及该媒体的受访者讲述了道路封锁、检查站和证件检查的情况。据巴勒斯坦国家信息中心数据，老城约有1829家商业场所关闭，其中520家是根据单独的军事命令关闭。

阿尔萨赫拉街居民伊斯兰·法胡里表示，2023年10月7日之后，行动限制和检查站数量均有所加强。他称，留在自己家中的巴勒斯坦人不断遭受检查和定居者的袭击。

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对圣地的控制

易卜拉欣清真寺主任谢赫·穆塔兹·阿布·斯奈内赫表示，访客需通过旋转闸门、电子门以及数次证件检查。他说，10月7日之后，25岁以下的巴勒斯坦人被禁止进入清真寺。

报道称，1994年定居者巴鲁赫·戈尔茨坦杀害29名穆斯林礼拜者后，以色列控制了该建筑群的63%，并将这部分划定供犹太人使用。巴勒斯坦人每年仅有十天可以进入该区域，而在某些犹太节日期间，穆斯林被完全禁止进入清真寺。

1997年的《希伯伦议定书》将该市划分为H1和H2区域。根据Asharq Al-Awsat的描述，斯莫特里赫此前宣布、并获以色列民政管理局高级规划委员会批准的决定，剥夺了希伯伦市政当局在H2区域的规划和建设权力，老城位于该区域内。

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