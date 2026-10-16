Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич во время визита в мечеть Ибрагима в палестинском городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан заявил, что она является «первой суверенной собственностью еврейского народа». Он также сказал, что святыня навсегда останется символом израильского суверенитета на Западном берегу реки Иордан.

По данным Asharq Al-Awsat, Смотрич прибыл в комплекс на церемонию завершения работ по перекрытию и реставрации его частей. Израильский Channel 14 сообщил, что событие состоялось после объявленного Смотричем решения отменить Хевронские соглашения и лишить палестинский муниципалитет отдельных полномочий в Старом городе.

Ограничения в Старом городе

В материале отмечается, что в Старом городе Хеврона около 500 израильских поселенцев живут рядом с тысячами палестинцев. Палестинские жители и собеседники издания рассказали о перекрытых улицах, контрольно-пропускных пунктах и проверках документов. По данным Палестинского национального информационного центра, в Старом городе закрыли примерно 1829 торговых заведений, из которых 520 — по отдельным военным приказам.

Житель улицы Аль-Сахла Ислам аль-Фахури заявил, что после 7 октября 2023 года ограничения на передвижение и количество КПП усилились. По его словам, палестинцы, оставшиеся в своих домах, подвергаются постоянным проверкам и нападениям со стороны поселенцев.

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Контроль над святыней

Директор мечети Ибрагима шейх Мутаз Абу-Снейнех заявил, что посетители проходят через турникеты, электронные ворота и несколько проверок документов. По его словам, после 7 октября палестинцам младше 25 лет запретили входить в мечеть.

По данным материала, после убийства 29 мусульманских верующих, совершенного поселенцем Барухом Гольдштейном в 1994 году, Израиль взял под контроль 63% комплекса и определил эту часть для иудейского использования. Палестинцы имеют доступ к ней только десять дней в году, тогда как в дни отдельных иудейских праздников мусульманам полностью запрещают посещать мечеть.

Хевронский протокол 1997 года разделил город на районы H1 и H2. Согласно описанию Asharq Al-Awsat, решение, о котором ранее заявлял Смотрич и которое одобрил Высший планировочный совет израильской Гражданской администрации, лишило муниципалитет Хеврона полномочий в сфере планирования и строительства в районе H2, к которому относится Старый город.

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