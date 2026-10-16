Izraelski minister finansów Becalel Smotrich podczas wizyty w Meczecie Ibrahima w palestyńskim mieście Hebron na Zachodnim Brzegu Jordanu oświadczył, że jest on „pierwszą suwerenną własnością narodu żydowskiego”. Powiedział również, że świątynia na zawsze pozostanie symbolem izraelskiej suwerenności na Zachodnim Brzegu Jordanu.

Według Asharq Al-Awsat, Smotrich przybył do kompleksu na ceremonię zakończenia prac związanych z zadaszeniem i renowacją jego części. Izraelski Channel 14 podał, że wydarzenie odbyło się po ogłoszonej przez Smotricha decyzji o anulowaniu porozumień z Hebronu i pozbawieniu palestyńskiego samorządu części uprawnień na Starym Mieście.

Ograniczenia na Starym Mieście

W materiale zaznaczono, że na Starym Mieście w Hebronie około 500 izraelskich osadników mieszka obok tysięcy Palestyńczyków. Palestyńscy mieszkańcy i rozmówcy publikacji opowiedzieli o zablokowanych ulicach, punktach kontrolnych i kontrolach dokumentów. Według Palestyńskiego Narodowego Centrum Informacyjnego na Starym Mieście zamknięto około 1829 placówek handlowych, z czego 520 na mocy odrębnych rozkazów wojskowych.

Mieszkaniec ulicy Al-Sahla Islam al-Fahouri oświadczył, że po 7 października 2023 roku zaostrzono ograniczenia w przemieszczaniu się oraz zwiększono liczbę punktów kontrolnych. Według niego Palestyńczycy, którzy pozostali w swoich domach, są poddawani stałym kontrolom i atakom ze strony osadników.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrola nad świątynią

Dyrektor Meczetu Ibrahima, szejk Mutaz Abu-Sneineh, oświadczył, że odwiedzający przechodzą przez kołowrotki, elektroniczne bramki i kilka kontroli dokumentów. Według niego po 7 października Palestyńczykom poniżej 25. roku życia zakazano wstępu do meczetu.

Według materiału po zabójstwie 29 muzułmańskich wiernych, dokonanym przez osadnika Barucha Goldsteina w 1994 roku, Izrael przejął kontrolę nad 63% kompleksu i przeznaczył tę część do użytku żydowskiego. Palestyńczycy mają do niej dostęp tylko przez dziesięć dni w roku, podczas gdy w dniach niektórych żydowskich świąt muzułmanom całkowicie zakazuje się odwiedzania meczetu.

Protokół z Hebronu z 1997 roku podzielił miasto na strefy H1 i H2. Zgodnie z opisem Asharq Al-Awsat decyzja, o której wcześniej mówił Smotrich i którą zatwierdziła Wyższa Rada Planowania izraelskiej Administracji Cywilnej, pozbawiła samorząd Hebronu uprawnień w zakresie planowania i budownictwa w strefie H2, do której należy Stare Miasto.

Czytaj nas na