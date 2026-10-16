Власти Тайваня призвали жителей не посещать Китай во время запланированных на ноябрь мероприятий к 160-летию со дня рождения Сунь Ятсена. В Тайбэе считают, что Пекин использует фигуру политика, которого чтят по обе стороны Тайваньского пролива, для продвижения нарратива об «объединении» с островом, сообщает RMF24.

Мероприятия запланированы на 12 ноября

Китай объявил, что проведет торжества 12 ноября. Сунь Ятсен, умерший в 1925 году, был одним из лидеров революции 1911 года, завершившей многовековое императорское правление в Китае. Позднее он основал Китайскую Республику.

После поражения в гражданской войне с коммунистами Мао Цзэдуна правительство Китайской Республики в 1949 году переехало на Тайвань. Китайская Республика до сих пор является официальным названием Тайваня.

Заявление тайваньского совета

Тайваньский Совет по делам материкового Китая в четверг вечером призвал жителей не участвовать в мероприятиях в КНР и не распространять нарративы китайских властей. Пекин пока не обнародовал деталей ноябрьской программы.

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Тайваньское учреждение заявило, что историческая интерпретация, продвигаемая Пекином, не соответствует фактам. По его оценке, торжества призваны популяризировать посыл о «противодействии независимости Тайваня и поддержке объединения».

Как отмечает Reuters, в Пекине Сунь Ятсена представляют как национального героя, патриота и предшественника революции, которая, согласно трактовке китайских властей, привела к созданию Китайской Народной Республики в 1949 году. Во время предыдущих памятных мероприятий в 2016 году лидер Китая Си Цзиньпин заявлял, что Сунь выступал против попыток «разделить страну», а полное объединение родины называл обязанностью всех китайцев.

На Тайване Сунь Ятсен официально считается «отцом нации», а его портрет размещен в администрации президента. В то же время его политическая концепция «Три народных принципа» больше не является обязательной частью школьной программы.

Президент Тайваня Лай Циндэ и правящая Демократическая прогрессивная партия поддерживают отдельную от Китая идентичность острова. Пекин называет Лая «сепаратистом» и отказывается от контактов с его администрацией. Тайваньский президент, со своей стороны, заявляет, что будущее острова могут определять только его жители.

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