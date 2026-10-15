Parlament Estonii, Riigikogu, uchwalił ustawę, która od 2029 roku umożliwi głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego od 16. roku życia. Jak informuje ERR News, obniżono również minimalny wiek kandydatów — z 21 do 18 lat.

Wyniki głosowania

Poprawki do ustawy o wyborach do Parlamentu Europejskiego poparło 59 deputowanych, przeciw zagłosowało 28. Za zmianami opowiedzieli się deputowani Partii Reform, Eesti 200 oraz Partii Socjaldemokratycznej. Przeciw głosowali przedstawiciele partii Isamaa, Partii Centrum oraz Konserwatywnej Partii Ludowej Estonii (EKRE).

Obecnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Estonii mogą głosować obywatele, którzy ukończyli 18 lat, a kandydować mogą osoby od 21. roku życia. Zgodnie z nowymi zasadami prawo głosu będą mieli 16- i 17-latkowie, a kandydatami będą mogły być osoby od 18. roku życia.

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Kogo będą dotyczyć zmiany

Prawo do głosowania i kandydowania będą mieli obywatele Estonii, a także obywatele innych państw Unii Europejskiej, którzy stale mieszkają w Estonii. Projekt ustawy został zainicjowany w marcu 2024 roku przez 45 deputowanych Riigikogu.

W uzasadnieniu inicjatorzy wskazali, że z powodu starzenia się społeczeństwa uczestnictwo polityczne i wpływ na podejmowanie decyzji coraz bardziej przesuwają się na korzyść starszych wyborców. Ich zdaniem zmiany powinny aktywniej włączyć młodzież w dyskusję o sprawach europejskich i decyzjach wpływających na jej interesy oraz przyszłość.

Podczas rozpatrywania projektu ustawy Komisja Konstytucyjna parlamentu odbyła dziewięć posiedzeń, z których cztery były otwarte. Zlecono również badanie dotyczące zdolności młodych ludzi do podejmowania decyzji oraz czynników, które na nią wpływają. W Estonii 16- i 17-latkowie mogą głosować w wyborach lokalnych od 2017 roku.

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