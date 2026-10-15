Парламент Естонії знизив виборчий вік на виборах до Європарламенту до 16 років — ERR News

Парламент Естонії — Рійґікоґу — ухвалив закон, який із 2029 року дозволить голосувати на виборах до Європейського парламенту з 16 років. Як повідомляє ERR News, мінімальний вік для кандидатів також знизили — з 21 до 18 років.

Результати голосування

Поправки до закону про вибори до Європейського парламенту підтримали 59 депутатів, проти проголосували 28. За зміни виступили депутати Партії реформ, Eesti 200 та Соціал-демократичної партії. Проти голосували представники партій Isamaa, Центристської партії та Консервативної народної партії Естонії (EKRE).

Наразі на виборах до Європарламенту в Естонії можуть голосувати громадяни від 18 років, а балотуватися — особи від 21 року. За новими правилами право голосу матимуть 16- і 17-річні, а кандидатами зможуть бути особи від 18 років.

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Кого стосуватимуться зміни

Право голосувати та висувати свої кандидатури матимуть громадяни Естонії, а також громадяни інших держав Європейського Союзу, які постійно проживають в Естонії. Законопроєкт у березні 2024 року ініціювали 45 депутатів Рійґікоґу.

У пояснювальній записці ініціатори зазначали, що через старіння населення політична участь і вплив на ухвалення рішень дедалі більше зміщуються на користь старших виборців. На їхню думку, зміни мають активніше залучити молодь до обговорення європейських питань і рішень, що впливають на її інтереси та майбутнє.

Під час розгляду законопроєкту Конституційний комітет парламенту провів дев'ять засідань, чотири з яких були відкритими. Також було замовлено дослідження щодо здатності молодих людей ухвалювати рішення та чинників, які на це впливають. На місцевих виборах в Естонії 16- та 17-річні можуть голосувати з 2017 року.

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