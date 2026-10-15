爱沙尼亚议会——里吉科古——通过了一项法律，自2029年起允许年满16岁者在欧洲议会选举中投票。据ERR News报道，候选人的最低年龄也从21岁降至18岁。

投票结果

59名议员支持对欧洲议会选举法的修正案，28人投了反对票。改革党、Eesti 200和社会民主党议员支持这些修改。祖国党、中间党和爱沙尼亚保守人民党（EKRE）的代表投票反对。

目前，在爱沙尼亚的欧洲议会选举中，年满18岁的公民可以投票，年满21岁者可以参选。根据新规定，16岁和17岁人士将拥有投票权，年满18岁者可以成为候选人。

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这些变化将适用于哪些人

爱沙尼亚公民，以及永久居住在爱沙尼亚的其他欧盟成员国公民，将拥有投票权和参选权。该法案于2024年3月由45名里吉科古议员提出。

倡议者在说明备忘录中指出，由于人口老龄化，政治参与和对决策的影响力正日益向年长选民倾斜。他们认为，这些变化应更积极地让年轻人参与讨论影响其利益和未来的欧洲议题及相关决策。

在审议该法案期间，议会宪法委员会举行了九次会议，其中四次为公开会议。委员会还委托开展了一项关于年轻人作出决定的能力及影响因素的研究。自2017年以来，爱沙尼亚16岁和17岁人士可以在地方选举中投票。

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