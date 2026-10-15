Парламент Эстонии — Рийгикогу — принял закон, который с 2029 года позволит голосовать на выборах в Европейский парламент с 16 лет. Как сообщает ERR News, минимальный возраст для кандидатов также снизили — с 21 до 18 лет.

Результаты голосования

Поправки к закону о выборах в Европейский парламент поддержали 59 депутатов, против проголосовали 28. За изменения выступили депутаты Партии реформ, Eesti 200 и Социал-демократической партии. Против голосовали представители партий Isamaa, Центристской партии и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE).

Сейчас на выборах в Европарламент в Эстонии могут голосовать граждане с 18 лет, а баллотироваться — лица с 21 года. Согласно новым правилам, право голоса будут иметь 16- и 17-летние, а кандидатами смогут быть лица с 18 лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Кого коснутся изменения

Право голосовать и выдвигать свои кандидатуры будут иметь граждане Эстонии, а также граждане других государств Европейского Союза, постоянно проживающие в Эстонии. Законопроект в марте 2024 года инициировали 45 депутатов Рийгикогу.

В пояснительной записке инициаторы отмечали, что из-за старения населения политическое участие и влияние на принятие решений все больше смещаются в пользу старших избирателей. По их мнению, изменения должны активнее вовлечь молодежь в обсуждение европейских вопросов и решений, которые влияют на ее интересы и будущее.

В ходе рассмотрения законопроекта Конституционная комиссия парламента провела девять заседаний, четыре из которых были открытыми. Также было заказано исследование способности молодых людей принимать решения и факторов, которые на это влияют. На местных выборах в Эстонии 16- и 17-летние могут голосовать с 2017 года.

Читай нас в