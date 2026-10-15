Rząd Wielkiej Brytanii nie poinformował, kiedy społeczeństwo będzie mogło bezpłatnie uzyskiwać informacje o właścicielach dużych działek ziemi w Anglii i Walii. W marcu była ministra środowiska Emma Reynolds ogłosiła zamiar częściowego zniesienia płatnego dostępu do znacznej części danych Land Registry.

Jak podaje The Guardian, brytyjskie Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich zobowiązało się w tym roku współpracować z HM Land Registry, aby otworzyć bezpłatny dostęp do przestrzennych danych o własności większych nieruchomości. Przewiduje się, że informacje obejmą przeważającą część Anglii i Walii, ale będą niemal nie dotyczyć właścicieli domów.

Parametry dostępu nie zostały jeszcze określone

HM Land Registry jest nieminizterialnym organem rządowym znajdującym się w zakresie odpowiedzialności Ministerstwa Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządu Lokalnego. W lipcu przedstawiciel rejestru oświadczył, że prace nad inicjatywą są na wczesnym etapie, a szereg aspektów będzie wymagał konsultacji przed podjęciem ostatecznych decyzji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wówczas urząd zaznaczał, że nie może komentować terminów, zakresu publikowanych danych, formatu dostępu ani powiązanych atrybutów. Zaktualizowane informacje miały zostać przekazane na początku przyszłego roku. W sierpniu przedstawiciel rejestru powiedział również, że nadal nie jest jasne, które dokładnie części jego danych zostaną otwarte, komu zostaną udostępnione i w jaki sposób.

Apele o przejrzystość

Zwolennicy zmian podkreślają, że otwarcie danych umożliwi zwiększenie rozliczalności dużych właścicieli ziemskich, w szczególności w odniesieniu do obszarów dorzeczy, terenów łowieckich do polowań na cietrzewie i torfowisk. Działacz ekologiczny i autor książki Who Owns England? Guy Shrubsole powiedział, że takie informacje mogą pomóc lokalnym radom w budownictwie mieszkaniowym, identyfikowaniu zanieczyszczających rzeki oraz społecznych inicjatywach ochrony przyrody.

Defra poinformowała, że pracuje nad zwiększeniem przejrzystości danych dotyczących własności gruntów i będzie nadal publikować szczegóły w miarę postępu prac.

Czytaj nas na