Marynarka Wojenna USA 8 października po raz pierwszy rozmieściła grupę uderzeniową lotniskowca Theodore Roosevelt wraz z bezzałogowym statkiem nawodnym. Poinformował o tym pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej USA Hung Cao podczas konferencji wojsk lądowych w Waszyngtonie, jak podaje Anadolu Agency.

Bezzałogowy statek w składzie grupy

Według Cao w skład grupy wszedł bezzałogowy statek nawodny średniej wielkości. Oświadczył również, że było to pierwsze w historii rozmieszczenie grupy uderzeniowej lotniskowca z dużym bezzałogowym statkiem nawodnym, a takie systemy nazwał czynnikiem wzmacniającym zdolności floty.

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Lokalne media, powołując się na osobę zaznajomioną z sytuacją, poinformowały, że chodzi o Seahawk produkowany przez Leidos Inc. Statek waży 145 ton i ma długość 137 stóp; jest przeznaczony do operacji na dużych odległościach przez kilka miesięcy.

Ruch z zachodniego wybrzeża USA

Według źródła lokalnych mediów Seahawk płynie z zachodniego wybrzeża USA wraz z lotniskowcem i okrętami eskorty. Cao wspomniał również o wykorzystaniu autonomicznego statku nawodnego Corsair II firmy Saronic Technologies Inc. w Cieśninie Ormuz do pomocy w ewakuacji dwóch pilotów śmigłowców Apache. Jak powiedział, do rozminowania tego obszaru wykorzystywano także bezzałogowe pojazdy podwodne.

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