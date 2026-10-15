ВМС США 8 октября впервые развернули авианосную ударную группу Theodore Roosevelt вместе с безэкипажным надводным судном. Об этом заявил исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као во время армейской конференции в Вашингтоне, сообщает Anadolu Agency.

Безэкипажное судно в составе группы

По словам Као, в состав группы вошло безэкипажное надводное судно среднего размера. Он также заявил, что это первое в истории развертывание авианосной ударной группы с большим безэкипажным надводным судном, и назвал такие системы фактором усиления возможностей флота.

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Местные СМИ со ссылкой на знакомого с ситуацией человека сообщили, что речь идет о Seahawk производства Leidos Inc. Это судно массой 145 тонн и длиной 137 футов, предназначенное для операций на больших расстояниях в течение нескольких месяцев.

Движение с западного побережья США

По данным источника местных СМИ, Seahawk следует с западного побережья США вместе с авианосцем и кораблями сопровождения. Као также упомянул об использовании автономного надводного судна Corsair II компании Saronic Technologies Inc. в Ормузском проливе для помощи в эвакуации двух пилотов вертолетов Apache. По его словам, для разминирования этого района также применяли безэкипажные подводные аппараты.

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