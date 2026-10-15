ВМС США вперше розгорнули авіаносну групу з безекіпажним судном — Anadolu Agency

ВМС США 8 жовтня вперше розгорнули авіаносну ударну групу Theodore Roosevelt разом із безекіпажним надводним судном. Про це заявив виконувач обов’язків міністра ВМС США Хунг Као під час армійської конференції у Вашингтоні, повідомляє Anadolu Agency.

Безекіпажне судно у складі групи

За словами Као, до складу групи увійшло безекіпажне надводне судно середнього розміру. Він також заявив, що це перше в історії розгортання авіаносної ударної групи з великим безекіпажним надводним судном, і назвав такі системи чинником посилення спроможностей флоту.

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Місцеві медіа з посиланням на обізнану із ситуацією людину повідомили, що йдеться про Seahawk виробництва Leidos Inc. Це судно масою 145 тонн і завдовжки 137 футів, призначене для операцій на великих відстанях упродовж кількох місяців.

Рух із західного узбережжя США

За даними співрозмовника місцевих медіа, Seahawk прямує із західного узбережжя США разом з авіаносцем і кораблями супроводу. Као також згадав про використання автономного надводного судна Corsair II компанії Saronic Technologies Inc. в Ормузькій протоці для допомоги в евакуації двох пілотів гелікоптерів Apache. За його словами, для розмінування цього району також застосовували безекіпажні підводні апарати.

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