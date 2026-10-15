Правительство Великобритании не сообщило, когда общественность сможет бесплатно получать информацию о владельцах крупных земельных участков в Англии и Уэльсе. В марте бывший министр окружающей среды Эмма Рейнольдс объявила о намерении частично отменить платный доступ к значительной части данных Земельного реестра.

Как сообщает The Guardian, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании обязалось в этом году сотрудничать с HM Land Registry, чтобы открыть бесплатный доступ к пространственным данным о собственности на более крупные объекты. Предполагается, что информация охватит большую часть Англии и Уэльса, но почти не будет касаться домовладельцев.

Параметры доступа еще не определены

HM Land Registry является неминистерским правительственным ведомством, находящимся в сфере ответственности Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления. В июле представитель реестра заявил, что работа над инициативой находится на ранней стадии, а ряд аспектов потребует консультаций до принятия окончательных решений.

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Тогда в ведомстве отмечали, что не могут комментировать сроки, объем публикуемых данных, формат доступа и сопутствующие атрибуты. Обновленную информацию там ожидали предоставить в начале следующего года. В августе представитель реестра также сказал, что пока неясно, какие именно части его данных будут открыты, кому они будут предоставлены и каким образом.

Призывы к прозрачности

Сторонники изменений настаивают, что открытие данных позволит усилить подотчетность крупных землевладельцев, в частности в отношении территорий речных бассейнов, охотничьих угодий для охоты на тетеревов и торфяников. Экологический активист и автор книги Who Owns England? Гай Шрабсол заявил, что такие сведения могут помочь местным советам в жилищном строительстве, выявлении загрязнителей рек и природоохранных инициативах общин.

В Defra сообщили, что работают над повышением прозрачности данных о земельной собственности и будут и далее публиковать детали по мере продолжения работы.

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