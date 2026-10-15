英国政府尚未说明公众何时能够免费获取英格兰和威尔士大型土地地块所有者的信息。今年3月，前环境大臣埃玛·雷诺兹宣布，计划部分取消对土地注册处大量数据的付费访问。

据《卫报》报道，英国环境、食品和农村事务部承诺今年与HM Land Registry合作，开放对较大地产空间所有权数据的免费访问。预计这些信息将覆盖英格兰和威尔士的大部分地区，但几乎不会涉及房主。

访问参数尚未确定

HM Land Registry是一个非内阁政府部门，由住房、社区和地方政府部负责。7月，土地注册处的一名发言人表示，该倡议仍处于早期阶段，一些方面在作出最终决定前需要进行咨询。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

当时，该部门表示无法评论时间表、将公布的数据范围、访问形式及相关属性。该部门预计在明年初提供更新信息。8月，土地注册处的一名发言人还表示，其数据中哪些部分将被开放、向谁提供以及以何种方式提供，目前仍不清楚。

要求提高透明度的呼声

改革支持者坚持认为，开放这些数据将有助于加强对大型土地所有者的问责，特别是在河流流域地区、用于猎捕松鸡的狩猎庄园和泥炭地方面。环保活动人士、著有《Who Owns England?》一书的盖伊·什鲁布索尔表示，这些信息可以帮助地方议会开展住房建设、识别河流污染者以及推进社区自然保护倡议。

Defra表示，正在努力提高土地所有权数据的透明度，并将随着工作推进继续公布细节。

关注我们在