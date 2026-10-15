在爱沙尼亚全国预警系统EE-ALARM的又一次测试中，短信在17分钟内送达100万名手机用户。这比上一次测试快了10分钟，当时短信送达耗时27分钟，ERR News报道。

警报器和信息

周三15:00至15:10，全国各地响起警报器，同时向手机发送紧急警报。爱沙尼亚救援局副局长维克托尔·萨雷梅茨表示，此次测试创下了短信送达速度纪录。

救援局还计划推出更快的紧急信息系统，预计可在数秒内向所有手机发送信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

避难演练

塔林、塔尔图和哈普萨卢举行了避难演练。在塔林罗特曼尼街区进行的15分钟演练中，大多数参与者在五分钟内到达了地下停车场内指定的避难所。

与此同时，北部救援中心避难事务顾问阿努·瓦伊克亚尔夫指出，许多居民仍不了解警报器的含义，需要开展更多宣传活动。演练参与者还谈到家中缺乏避难条件，尤其是住宅楼没有地下室。

塔林市政警察危机准备专家谢尔戈·科哈拉表示，可行的解决方案之一是在现有建筑和地下室中设置避难所，并在城市中安装模块化避难所。从2027年7月起，法律将要求管理面积超过1,200平方米建筑的公寓协会制定避难计划，并在2028年前改造适当场所用于避难。

关注我们在