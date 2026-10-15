В Эстонии во время очередного тестирования общенациональной системы оповещения EE-ALARM SMS-сообщения поступили миллиону пользователей телефонов за 17 минут. Это на 10 минут быстрее, чем во время предыдущего теста, когда доставка сообщений заняла 27 минут, сообщает ERR News.

Сирены и сообщения

Предупредительные сирены по всей стране звучали в среду с 15:00 до 15:10, одновременно на телефоны отправлялись экстренные оповещения. Заместитель генерального директора Эстонского спасательного департамента Виктор Саареметс заявил, что во время теста был установлен рекорд скорости доставки SMS.

Спасательный департамент также планирует внедрить более быструю систему экстренного информирования, которая должна позволить отправлять сообщения на все телефоны в течение нескольких секунд.

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Учения в укрытиях

Учения по укрытию провели в Таллинне, Тарту и Хаапсалу. Во время 15-минутных учений в таллиннском квартале Ротерманни большинство участников добралось до назначенного укрытия на подземной парковке в течение пяти минут.

В то же время советница по вопросам укрытий Северного спасательного центра Ану Вайкъярв отметила, что многие жители до сих пор не знают значения сирен и необходимы дополнительные информационные кампании. Участники учений также говорили об отсутствии условий для укрытия дома, в частности из-за отсутствия подвалов в жилых зданиях.

По словам специалиста по кризисной готовности Муниципальной полиции Таллинна Серго Кохалы, одним из возможных решений является обустройство укрытий в существующих зданиях и подвалах, а также установка модульных укрытий в городах. С июля 2027 года закон будет требовать от квартирных товариществ, управляющих зданиями площадью более 1 200 квадратных метров, разработать план укрытия и до 2028 года приспособить для этого соответствующее помещение.

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