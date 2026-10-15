Австралия обязала импортеров китайских алюминиевых окон и дверей предоставлять финансовые гарантии при ввозе продукции. Это произошло после предварительного вывода Австралийской комиссии по средствам торговой защиты, которая установила, что почти все китайские экспортеры продавали эти товары по демпинговым ценам, сообщает ABC News Australia.

Комиссия изучала поставки за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. По ее предварительным данным, демпинговая маржа в зависимости от экспортера составляла от 5,3% до 70,4%. Некоторые компании также, согласно выводам регулятора, получали небольшие субсидии от органов власти Китая различных уровней.

Потери местных производителей

Регулятор пришел к выводу, что китайский импорт нанес существенный ущерб австралийской отрасли. Рынок алюминиевых окон и дверей в Австралии в период расследования оценивался примерно в 2,8 млрд долларов. На китайскую продукцию приходилось 19% общего объема продаж, на австралийскую — около 79%, еще 2% обеспечивали другие страны.

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По оценке комиссии, из-за занижения цен местная промышленность потеряла около 350 млн долларов. Объемы продаж австралийских производителей с июля 2021 года по июнь 2025 года сократились примерно на 19%, а стоимость их продаж снизилась ориентировочно на 14% от пика 2023 финансового года. Половина проанализированных тендеров и коммерческих предложений была примерно на 30% ниже ожидаемых цен, а более четверти — на 40% или больше.

Возможные пошлины и влияние на строительство

Импортеры теперь должны предоставлять финансовые гарантии в размере от 5,3% до 73,3% стоимости товара в зависимости от компании-экспортера. Это обеспечение возможных пошлин, которые могут быть взысканы позднее. Комиссия предложила рекомендовать министру промышленности и инноваций Тиму Эйрсу опубликовать уведомление об антидемпинговой пошлине, что может привести к введению пошлин на соответствующий импорт.

В настоящее время к китайским алюминиевым окнам и дверям не применяются тарифы в соответствии с соглашением о свободной торговле между Китаем и Австралией. Профессор международного экономического права Университета Нового Южного Уэльса Чжоу Вэйхуань заявил, что финансовые гарантии могут повысить цены на импортные изделия и, соответственно, расходы на строительство жилых и коммерческих объектов. Окончательные рекомендации комиссия должна представить не позднее 16 декабря, а решение министра ожидается в течение 30 дней после их получения.

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