Australia zobowiązała importerów chińskich okien i drzwi aluminiowych do przedstawiania gwarancji finansowych przy imporcie tych produktów. Stało się to po wstępnym ustaleniu Australijskiej Komisji ds. Środków Ochrony Handlu, która stwierdziła, że niemal wszyscy chińscy eksporterzy sprzedawali te towary po cenach dumpingowych, informuje ABC News Australia.

Komisja badała dostawy za okres od 1 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku. Według jej wstępnych danych margines dumpingu, zależnie od eksportera, wynosił od 5,3% do 70,4%. Niektóre firmy również, według ustaleń regulatora, otrzymywały niewielkie subsydia od chińskich organów władzy różnych szczebli.

Straty lokalnych producentów

Regulator uznał, że chiński import wyrządził istotną szkodę australijskiemu przemysłowi. Rynek okien i drzwi aluminiowych w Australii w okresie objętym dochodzeniem szacowano na około 2,8 mld dolarów. Produkty chińskie stanowiły 19% całkowitej sprzedaży, australijskie około 79%, a pozostałe 2% zapewniały inne kraje.

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Według szacunków komisji z powodu zaniżania cen lokalny przemysł stracił około 350 mln dolarów. Wolumen sprzedaży australijskich producentów od lipca 2021 roku do czerwca 2025 roku spadł o około 19%, a wartość ich sprzedaży obniżyła się o szacunkowe 14% od szczytu w roku finansowym 2023. Połowa przeanalizowanych przetargów i ofert handlowych była o około 30% niższa od oczekiwanych cen, a ponad jedna czwarta — o 40% lub więcej.

Możliwe cła i wpływ na budownictwo

Importerzy muszą obecnie przedstawiać gwarancje finansowe w wysokości od 5,3% do 73,3% wartości towaru, zależnie od firmy eksportującej. Stanowi to zabezpieczenie ewentualnych ceł, które mogą zostać pobrane później. Komisja zaproponowała zarekomendowanie ministrowi przemysłu i innowacji Timowi Ayresowi opublikowania zawiadomienia o cle antydumpingowym, co może doprowadzić do nałożenia ceł na odpowiedni import.

Obecnie chińskie okna i drzwi aluminiowe nie są objęte cłami na mocy umowy o wolnym handlu między Chinami a Australią. Profesor międzynarodowego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Nowej Południowej Walii Zhou Weihuan stwierdził, że gwarancje finansowe mogą podnieść ceny importowanych wyrobów, a tym samym koszty budowy obiektów mieszkalnych i komercyjnych. Komisja ma przedstawić ostateczne rekomendacje nie później niż 16 grudnia, a decyzji ministra oczekuje się w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

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