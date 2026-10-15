W Pakistanie opozycyjny sojusz Tehreek-i-Tahafuz Aain-i-Pakistan (TTAP) ogłosił zawieszenie wszelkich rozmów z rządem. Uczestnicy sojuszu oświadczyli, że nie wznowią dialogu, dopóki nie zostanie zorganizowane spotkanie z założycielem PTI Imranem Chanem i nie zostaną przekazane informacje o jego stanie zdrowia, informuje Dawn.

TTAP oświadczył również, że uprawnienia do prowadzenia jakichkolwiek negocjacji w imieniu sojuszu będzie miał wyłącznie jego przewodniczący Mehmood Khan Achakzai. Decyzję podjęto na spotkaniu kierownictwa w jego rezydencji, gdzie omówiono sytuację po wprowadzeniu rządów gubernatorskich i stanu nadzwyczajnego w prowincji Chajber Pasztunchwa.

Żądania opozycyjnego sojuszu

TTAP potępił wprowadzenie rządów gubernatorskich i stanu nadzwyczajnego, nazywając ten krok zamachem na konstytucję i wolę wyborców. Sojusz zażądał natychmiastowego cofnięcia decyzji i zapowiedział zamiar złożenia pozwu do Sądu Najwyższego w Peszawarze.

Sojusz zażądał również uwolnienia odsuniętego od wykonywania obowiązków szefa rządu prowincji Sohaia Afridiego, przewodniczącego zgromadzenia prowincjonalnego Babara Saleema Swatiego, szefa PTI w Chajber Pasztunchwie Junaida Akbara, a także zatrzymanych deputowanych i działaczy politycznych. PTI informowała o ich zatrzymaniu 11 października, wkrótce po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego i rządów gubernatorskich.

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Osobno TTAP wezwał do uwolnienia sióstr Imrana Chana, które od niemal trzech tygodni przebywają w areszcie na podstawie rozporządzenia o utrzymaniu porządku publicznego. Sojusz zażądał także zorganizowania spotkania z założycielem PTI oraz zapewnienia dostępu do jego lekarzy.

Stan nadzwyczajny w Chajber Pasztunchwie

W niedzielę federalny rząd Pakistanu wprowadził stan nadzwyczajny zgodnie z artykułem 232 konstytucji oraz rządy gubernatorskie na podstawie artykułu 234. Federalny gabinet wyjaśnił decyzję sytuacją bezpieczeństwa w prowincji, gdzie PTI stała na czele rządu, i oświadczył o jego „celowym odsunięciu” od walki z terroryzmem.

Następnie władze federalne zezwoliły na zaangażowanie armii do pomocy administracji cywilnej w Chajber Pasztunchwie. W Peszawarze na kilku drogach ustawiono barykady z kontenerów i zwiększono obecność policji. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar oświadczył, że rządy gubernatorskie nie są motywowane politycznie i zostały wprowadzone w celu przeciwdziałania terroryzmowi.

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