Indie mogą zostać czwartą gospodarką świata w 2027 roku — Dawn

Indie mogą w 2027 roku wyprzedzić Japonię i zostać czwartą co do wielkości gospodarką świata pod względem nominalnego produktu krajowego brutto. Taką prognozę opublikował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, podaje Dawn.

Według oceny MFW Japonia w tym roku zachowa jeszcze czwarte miejsce w światowym rankingu nominalnego PKB. Jednak w 2027 roku PKB Indii ma osiągnąć 4,52 bln dolarów, co pozwoli im awansować na czwartą pozycję.

Japonia może spaść na szóste miejsce

Zgodnie z prognozą funduszu Japonia w 2027 roku spadnie na szóstą pozycję, ustępując miejsca Indiom i Wielkiej Brytanii. Źródło zaznacza, że największą gospodarką świata są Stany Zjednoczone, za którymi plasują się Chiny i Niemcy.

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MFW podniósł w tym tygodniu prognozę wzrostu indyjskiej gospodarki w 2026 roku do 7%. Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MFW Krishna Srinivasan oświadczył, że Indie weszły w okres szoku cen energii z odpornymi fundamentami, znacznymi rezerwami i silną dynamiką wzrostu.

Wolniejszy wzrost Japonii

Jednocześnie MFW prognozuje spowolnienie wzrostu japońskiej gospodarki do 0,7% w 2026 roku. Wpływają na nią droższe nośniki energii i szersza inflacja, przez które Bank Japonii podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od trzech dekad.

Aktywność gospodarczą Japonii ogranicza również starzenie się społeczeństwa. Osłabienie jena, który latem osiągnął najniższy od 40 lat poziom wobec dolara, dodatkowo zwiększa koszty importu. Srinivasan zaznaczył, że Japonia korzysta z boomu inwestycji w sztuczną inteligencję, jednak w mniejszym stopniu niż inne kraje regionu. Tokijski indeks Nikkei spadł tego dnia o niemal 5% z powodu spadku akcji spółek technologicznych.

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