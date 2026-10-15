Dawn：印度或于2027年成为世界第四大经济体

印度可能在2027年超过日本，并按名义国内生产总值成为世界第四大经济体。国际货币基金组织发布了这一预测，Dawn报道。

根据国际货币基金组织的评估，日本今年仍将保持全球名义GDP排名第四位。不过，到2027年，印度GDP预计将达到4.52万亿美元，这将使其升至第四位。

日本可能降至第六位

根据该基金的预测，日本将在2027年降至第六位，被印度和英国超过。消息来源指出，世界最大经济体是美国，其后依次为中国和德国。

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国际货币基金组织本周将印度经济2026年的增长预测上调至7%。国际货币基金组织亚太部主任克里希纳·斯里尼瓦桑表示，印度以稳健的基本面、充足的储备和强劲的增长势头进入了能源价格冲击时期。

日本增长放缓

与此同时，国际货币基金组织预测，日本经济增长将在2026年放缓至0.7%。更昂贵的能源和更广泛的通胀对其造成影响，促使日本央行将利率上调至30年来最高水平。

人口老龄化也抑制了日本的经济活动。日元走弱，夏季跌至兑美元40年来最低水平，进一步提高了进口成本。斯里尼瓦桑指出，日本正受益于人工智能投资热潮，但受益程度低于该地区其他国家。东京日经指数当天因科技股下跌而下跌近5%。

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