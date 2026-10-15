Индия может стать четвертой экономикой мира в 2027 году — Dawn

Индия в 2027 году может обогнать Японию и стать четвертой по величине экономикой мира по номинальному валовому внутреннему продукту. Такой прогноз опубликовал Международный валютный фонд, сообщает Dawn.

По оценке МВФ, Япония в этом году еще сохранит четвертое место в мировом рейтинге номинального ВВП. Однако в 2027 году ВВП Индии должен достичь 4,52 трлн долларов, что позволит ей подняться на четвертую позицию.

Япония может опуститься на шестое место

Согласно прогнозу фонда, Япония в 2027 году опустится на шестую строчку, пропустив вперед Индию и Великобританию. Источник отмечает, что крупнейшей экономикой мира являются США, за которыми следуют Китай и Германия.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

МВФ на этой неделе повысил прогноз роста индийской экономики в 2026 году до 7%. Директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МВФ Кришна Шринивасан заявил, что Индия вошла в период энергетического ценового шока с устойчивыми фундаментальными показателями, значительными резервами и сильной динамикой роста.

Более медленный рост Японии

В то же время МВФ прогнозирует замедление роста японской экономики до 0,7% в 2026 году. На нее влияют более дорогие энергоносители и более широкая инфляция, из-за которых Банк Японии повысил процентные ставки до самого высокого уровня за три десятилетия.

Экономическую активность Японии также сдерживает старение населения. Ослабление иены, которая летом достигла самого низкого за 40 лет уровня по отношению к доллару, дополнительно увеличивает стоимость импорта. Шринивасан отметил, что Япония выигрывает от бума инвестиций в искусственный интеллект, однако меньше, чем другие страны региона. Токийский индекс Nikkei в тот день снизился почти на 5% из-за падения технологических акций.

Читай нас в