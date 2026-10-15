В Пакистане оппозиционный альянс «Техрик-и-Тахафуз Аин-и-Пакистан» (TTAP) объявил о приостановке всех переговоров с правительством. Участники объединения заявили, что не возобновят диалог, пока не будет организована встреча с основателем партии PTI Имраном Ханом и не будет предоставлена информация о состоянии его здоровья, сообщает Dawn.

TTAP также заявил, что полномочия вести какие-либо переговоры от имени альянса будет иметь только его председатель Мехмуд Хан Ачакзай. Решение приняли на заседании руководства в его резиденции, где обсудили ситуацию после введения губернаторского правления и чрезвычайного положения в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Требования оппозиционного альянса

TTAP осудил введение губернаторского правления и чрезвычайного положения, назвав этот шаг посягательством на конституцию и волеизъявление избирателей. Альянс потребовал немедленно отменить решения и заявил о намерении подать иск в Высокий суд Пешавара.

Объединение также потребовало освободить отстраненного от исполнения обязанностей главного министра провинции Сохаила Африди, спикера провинциальной ассамблеи Бабара Салима Свати, главу PTI в Хайбер-Пахтунхве Джунаида Акбара, а также задержанных депутатов и политических деятелей. PTI сообщала об их задержании 11 октября, вскоре после введения чрезвычайного положения и губернаторского правления.

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Отдельно TTAP призвал освободить сестер Имрана Хана, которые почти три недели находятся под стражей в соответствии с ордонансом о поддержании общественного порядка. Альянс также потребовал организовать встречу с основателем PTI и предоставить доступ к его врачам.

Чрезвычайное положение в Хайбер-Пахтунхве

В воскресенье федеральное правительство Пакистана ввело чрезвычайное положение в соответствии со статьей 232 конституции и губернаторское правление по статье 234. Федеральный кабинет объяснил решение ситуацией с безопасностью в провинции, где PTI возглавляла правительство, и заявил о ее «преднамеренном устранении» от борьбы с терроризмом.

После этого федеральные власти санкционировали привлечение армии для помощи гражданской администрации в Хайбер-Пахтунхве. В Пешаваре установили контейнерные заграждения на нескольких дорогах и усилили присутствие полиции. Вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар заявил, что губернаторское правление не имеет политической мотивации и введено для противодействия терроризму.

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