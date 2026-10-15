在巴基斯坦，反对派联盟“巴基斯坦宪法保护运动”（TTAP）宣布暂停与政府的所有谈判。该联盟成员表示，在安排与巴基斯坦正义运动党（PTI）创始人伊姆兰·汗会面并提供其健康状况信息之前，他们不会恢复对话，《黎明报》报道。

TTAP还表示，只有其主席马哈茂德·汗·阿查克扎伊有权代表该联盟进行任何谈判。该决定是在其官邸举行的领导层会议上作出的，会议讨论了开伯尔-普什图省实施省长统治和紧急状态后的局势。

反对派联盟的要求

TTAP谴责实施省长统治和紧急状态，称此举侵犯了宪法和选民的意志。该联盟要求立即撤销相关决定，并表示打算向白沙瓦高等法院提起诉讼。

该联盟还要求释放被暂停履职的省首席部长苏海尔·阿夫里迪、省议会议长巴巴尔·萨利姆·斯瓦蒂、PTI在开伯尔-普什图省的负责人朱奈德·阿克巴尔，以及被拘留的议员和政治人士。PTI曾表示，他们于10月11日被拘留，时间是在实施紧急状态和省长统治后不久。

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TTAP还呼吁释放伊姆兰·汗的姐妹，她们根据维护公共秩序条例被拘押已近三周。该联盟还要求安排与PTI创始人会面，并允许其接触自己的医生。

开伯尔-普什图省的紧急状态

周日，巴基斯坦联邦政府根据宪法第232条实施紧急状态，并根据第234条实施省长统治。联邦内阁以该省的安全局势解释这一决定；此前PTI领导该省政府，并称其“蓄意脱离”反恐斗争。

此后，联邦当局批准出动军队协助开伯尔-普什图省的民政部门。在白沙瓦，多条道路设置了集装箱路障，警方部署也有所加强。副总理兼外交部长伊沙克·达尔表示，省长统治没有政治动机，是为打击恐怖主义而实施的。

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