We Włoszech średnia roczna emerytura państwowa dla mężczyzn wyniosła w 2025 roku 26 031 euro, podczas gdy kobiety otrzymywały średnio 19 553 euro. Różnica wyniosła około 33%, informuje ANSA English, powołując się na włoski Narodowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego INPS.

Wzrost średnich świadczeń

Według danych INPS w 2024 roku średnia roczna emerytura mężczyzn wynosiła 25 712 euro, a kobiet — 19 140 euro. Ogólna średnia wysokość emerytury państwowej wzrosła z 22 331 euro w 2024 roku do 22 703 euro w 2025 roku.

Emerytury państwowe we Włoszech otrzymywało w ubiegłym roku 16 405 073 osób. Kobiety stanowiły 51% wszystkich emerytów, jednak przypadało na nie około 44% łącznych dochodów emerytalnych.

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Emerytury poniżej tysiąca euro

Ponad 4,5 mln emerytów, czyli 27,5% ogółu, otrzymywało mniej niż 1 000 euro miesięcznie. Wśród nich było 2,8 mln kobiet.

Jednocześnie 477 654 emerytów, co stanowi 2,9% ogółu, miało w 2025 roku emeryturę państwową wynoszącą co najmniej 5 000 euro miesięcznie.

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