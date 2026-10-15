В Италии средняя годовая государственная пенсия мужчин в 2025 году составила 26 031 евро, тогда как женщины получали в среднем 19 553 евро. Разница составила около 33%, сообщает ANSA English со ссылкой на Национальный институт социального обеспечения Италии INPS.

Рост средних выплат

По данным INPS, в 2024 году средняя годовая пенсия мужчин составляла 25 712 евро, а женщин — 19 140 евро. Общий средний размер государственной пенсии вырос с 22 331 евро в 2024 году до 22 703 евро в 2025 году.

Государственные пенсии в Италии в прошлом году получали 16 405 073 человека. Женщины составляли 51% всех пенсионеров, однако на них приходилось около 44% общего объема пенсионных доходов.

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Пенсии до тысячи евро

Более 4,5 млн пенсионеров, или 27,5% от общего числа, получали менее 1 000 евро в месяц. Среди них было 2,8 млн женщин.

В то же время 477 654 пенсионера, что составляет 2,9% от общего числа, имели государственную пенсию не менее 5 000 евро в месяц в 2025 году.

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