Поддержка вооруженного сопротивления в Газе выросла до 37% — Jerusalem Post

В секторе Газа на палестинских территориях поддержка вооруженного сопротивления среди респондентов выросла с 21% в августе до 37%, свидетельствует опрос Палестинского центра политики и изучения общественного мнения в Рамалле. В то же время 42% всех опрошенных палестинцев считают дипломатию наиболее эффективным путем к созданию палестинского государства, а еще 18% поддерживают ненасильственное народное сопротивление. О результатах исследования сообщает Jerusalem Post.

В центре связали рост поддержки вооруженного сопротивления в Газе с израильскими ударами по сектору. В целом этот вариант поддержали 33% респондентов. В исследовании приняли участие 909 палестинцев на Западном берегу реки Иордан и 488 жителей сектора Газа; погрешность опроса составляет 3,5%.

Взгляды на войну и государственность

62% участников опроса заявили, что победу в войне не одержали ни Израиль, ни ХАМАС. Победителем Израиль назвали 17% респондентов, ХАМАС — 16%. В то же время 69% опрошенных в Газе и 78% на Западном берегу считают, что Израиль должен вывести войска из сектора Газа до разоружения ХАМАС.

За урегулирование по принципу двух государств с Восточным Иерусалимом в качестве столицы палестинского государства высказались 53% респондентов. Среди жителей Газы создание палестинского государства рядом с еврейским государством поддержали 48%. Главным препятствием для палестинской государственности 41% участников назвали расширение израильских поселений, тогда как 23% указали на внутренний палестинский раскол.

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Поддержка партий и выборы

Доля опрошенных, которые идентифицируют себя с ХАМАС, снизилась до 19% против 24% в августе и 35% десять месяцев назад. Поддержку ФАТХ задекларировали 22%, а 33% не отождествили себя ни с одной из перечисленных партий.

Наибольшую поддержку среди потенциальных лидеров сохраняет Марван Баргути — 34%. Палестинского бизнесмена Башара Масри поддержали 13% респондентов на всей территории опроса и 21% в Газе, а Мустафу Баргути — 12%. Среди вероятных избирателей, определившихся с выбором, Национальный независимый список во главе с Масри и список, поддержанный заключенным Баргути, набрали по 22%.

53% участников исследования поддержали проведение выборов 28 ноября без переноса. Еще 21% согласились бы на короткую отсрочку менее чем на шесть месяцев, тогда как 20% выступили против выборов. По данным Jerusalem Post, президент Палестинской администрации Махмуд Аббас перенес голосование на сентябрь следующего года.

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