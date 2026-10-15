加沙对武装抵抗的支持率升至37%——《耶路撒冷邮报》

巴勒斯坦领土加沙地带受访者对武装抵抗的支持率从8月的21%升至37%，拉马拉巴勒斯坦政策与调查研究中心的一项民调显示。与此同时，全部受访巴勒斯坦人中有42%认为，外交是建立巴勒斯坦国最有效的途径，另有18%支持非暴力的民众抵抗。《耶路撒冷邮报》报道了这项研究结果。

该中心将加沙对武装抵抗支持率的上升与以色列对该地区的打击联系起来。总体而言，33%的受访者支持这一选项。研究共有909名约旦河西岸巴勒斯坦人和488名加沙地带居民参与；民调误差幅度为3.5%。

对战争和建国的看法

62%的民调参与者表示，以色列和哈马斯均未赢得战争。17%的受访者称以色列是胜者，16%称哈马斯是胜者。与此同时，69%的加沙受访者和78%的约旦河西岸受访者认为，以色列应在哈马斯解除武装之前从加沙地带撤军。

53%的受访者支持以东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都的两国方案。加沙居民中，48%支持在犹太国家旁建立巴勒斯坦国。41%的参与者认为，以色列定居点的扩张是巴勒斯坦建国的主要障碍，23%则指出巴勒斯坦内部的分裂。

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政党支持与选举

认同哈马斯的受访者比例降至19%，低于8月的24%和十个月前的35%。22%的受访者表示支持法塔赫，33%未认同所列任何政党。

在潜在领导人中，马尔万·巴尔古提仍获得最高支持率，为34%。巴勒斯坦商人巴沙尔·马斯里获得调查全域13%受访者的支持，在加沙则为21%；穆斯塔法·巴尔古提获得12%的支持。在已决定选择的可能选民中，由马斯里领导的全国独立名单和获得被监禁的巴尔古提支持的名单均获得22%。

53%的研究参与者支持在11月28日如期举行选举。另有21%会同意推迟不足六个月，20%反对举行选举。据《耶路撒冷邮报》报道，巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯已将投票推迟至明年9月。

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