Підтримка збройного опору в Газі зросла до 37% — Jerusalem Post

У секторі Гази на палестинських територіях підтримка збройного опору серед респондентів зросла з 21% у серпні до 37%, свідчить опитування Палестинського центру політики та досліджень громадської думки в Рамаллі. Водночас 42% усіх опитаних палестинців вважають дипломатію найефективнішим шляхом до створення палестинської держави, а ще 18% підтримують ненасильницький народний опір. Про результати дослідження повідомляє Jerusalem Post.

У центрі пов’язали зростання підтримки збройного опору в Газі з ізраїльськими ударами по сектору. Загалом цей варіант підтримали 33% респондентів. У дослідженні взяли участь 909 палестинців на Західному березі річки Йордан і 488 жителів сектору Гази; похибка опитування становить 3,5%.

Погляди на війну та державність

62% учасників опитування заявили, що перемогу у війні не здобули ані Ізраїль, ані ХАМАС. Переможцем Ізраїль назвали 17% респондентів, ХАМАС — 16%. Водночас 69% опитаних у Газі та 78% на Західному березі вважають, що Ізраїль має вивести війська із сектору Гази до роззброєння ХАМАС.

За дводержавне врегулювання зі Східним Єрусалимом як столицею палестинської держави висловилися 53% респондентів. Серед жителів Гази створення палестинської держави поруч із єврейською державою підтримали 48%. Головною перешкодою для палестинської державності 41% учасників назвали розширення ізраїльських поселень, тоді як 23% вказали на внутрішній палестинський розкол.

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Підтримка партій і вибори

Частка опитаних, які ідентифікують себе з ХАМАС, знизилася до 19% проти 24% у серпні та 35% десять місяців тому. Підтримку ФАТХ задекларували 22%, а 33% не ототожнили себе з жодною із перелічених партій.

Найбільшу підтримку серед потенційних лідерів зберігає Марван Баргуті — 34%. Палестинського бізнесмена Башара Масрі підтримали 13% респондентів на всій території опитування та 21% у Газі, а Мустафу Баргуті — 12%. Серед імовірних виборців, які визначилися з вибором, Національний незалежний список на чолі з Масрі та список, підтриманий ув’язненим Баргуті, набрали по 22%.

53% учасників дослідження підтримали проведення виборів 28 листопада без відтермінування. Ще 21% погодилися б на коротке перенесення менш ніж на шість місяців, тоді як 20% виступили проти виборів. За даними Jerusalem Post, президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас переніс голосування на вересень наступного року.

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