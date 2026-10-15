Исполняющий обязанности специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу Рамиз Алакбаров заявил во время брифинга в Совете Безопасности, что ситуация в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, остается крайне хрупкой. Он подчеркнул, что возвращения к войне необходимо избежать любой ценой, сообщает Anadolu Agency.

Ситуация в Газе

По словам Алакбарова, после прекращения огня прошел год, однако положение в Газе все еще остается крайне нестабильным. Он заявил, что израильские военные операции продолжались и привели примерно к 1 500 погибшим, среди которых более 320 детей.

Представитель ООН описал условия, в которых живут жители Газы: изношенные палатки, переполненные места размещения перемещенных лиц и существенно поврежденные здания. По его словам, системы водоснабжения и санитарии понесли значительные разрушения, а большая часть Газы до сих пор живет в темноте. Он подчеркнул, что люди не должны пережить еще одну зиму без безопасного жилья и базовых услуг.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Алакбаров отметил, что экстренной помощи детям недостаточно: восстановление должно происходить вместе с политическим прогрессом.

Напряженность на Западном берегу

По оценке Алакбарова, ситуация на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, ухудшается из-за израильских военных операций, ограничений на передвижение, перемещения людей и нападений со стороны палестинцев. Он также заявил, что насилие со стороны поселенцев сохраняется на «чрезвычайно высоком уровне», а нападения на палестинцев происходят ежедневно.

Представитель назвал свою оценку реалистичной и сказал, что чувствует обязанность предупредить Совет Безопасности. По его мнению, палестинцам и израильтянам нужны не краткосрочные решения, а убедительный путь к миру и завершению конфликта. Он призвал международное сообщество перейти от заявлений к конкретным действиям и вернуться к настоящему мирному процессу.

Читай нас в