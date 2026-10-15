联合国中东和平进程代理特别协调员拉米兹·阿拉克巴罗夫在安理会简报会上表示，加沙地带和被占领的约旦河西岸（包括东耶路撒冷）的局势仍然极其脆弱。他强调，必须不惜一切代价避免重返战争，阿纳多卢通讯社报道。

加沙局势

阿拉克巴罗夫表示，停火已过去一年，但加沙局势仍然极不稳定。他称，以色列军事行动仍在继续，已造成约1,500人死亡，其中包括320多名儿童。

这名联合国官员描述了加沙居民的生活条件：破旧的帐篷、拥挤的流离失所者安置点以及严重受损的建筑物。他表示，供水和卫生系统遭到严重破坏，而加沙大部分地区至今仍处于黑暗之中。他强调，人们不应在没有安全住所和基本服务的情况下再度熬过一个冬天。

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阿拉克巴罗夫指出，对儿童的紧急援助还不够：重建必须与政治进展同步进行。

约旦河西岸的紧张局势

阿拉克巴罗夫认为，包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸局势，正因以色列军事行动、行动限制、人口流离失所及巴勒斯坦人的袭击而恶化。他还表示，定居者暴力仍处于“异常高的水平”，针对巴勒斯坦人的袭击每天都在发生。

这名官员称自己的评估是现实的，并表示他感到有义务向安理会发出警告。他认为，巴勒斯坦人和以色列人需要的不是短期解决方案，而是一条通往和平与结束冲突的可信道路。他呼吁国际社会从声明转向具体行动，并回归真正的和平进程。

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