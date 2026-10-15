Pełniący obowiązki specjalnego koordynatora ONZ ds. procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie Ramiz Alakbarow oświadczył podczas briefingu w Radzie Bezpieczeństwa, że sytuacja w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, pozostaje niezwykle krucha. Podkreślił, że za wszelką cenę należy uniknąć powrotu do wojny, informuje Anadolu Agency.

Sytuacja w Gazie

Według Alakbarowa od zawieszenia broni minął rok, jednak sytuacja w Gazie wciąż pozostaje niezwykle niestabilna. Oświadczył, że izraelskie operacje wojskowe trwały nadal i doprowadziły do około 1 500 ofiar śmiertelnych, w tym ponad 320 dzieci.

Urzędnik ONZ opisał warunki, w jakich żyją mieszkańcy Gazy: zużyte namioty, przepełnione miejsca zakwaterowania osób przesiedlonych i poważnie uszkodzone budynki. Według niego systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji doznały znacznych zniszczeń, a większość Gazy nadal żyje w ciemności. Podkreślił, że ludzie nie mogą przetrwać kolejnej zimy bez bezpiecznego schronienia i podstawowych usług.

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Alakbarow zaznaczył, że doraźna pomoc dla dzieci nie wystarcza: odbudowa musi postępować wraz z postępem politycznym.

Napięcia na Zachodnim Brzegu

Według oceny Alakbarowa sytuacja na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, pogarsza się z powodu izraelskich operacji wojskowych, ograniczeń w przemieszczaniu się, przesiedleń ludzi i ataków ze strony Palestyńczyków. Oświadczył również, że przemoc ze strony osadników utrzymuje się na „nadzwyczajnie wysokim poziomie”, a ataki na Palestyńczyków mają miejsce codziennie.

Urzędnik określił swoją ocenę jako realistyczną i powiedział, że czuje obowiązek ostrzec Radę Bezpieczeństwa. Jego zdaniem Palestyńczycy i Izraelczycy potrzebują nie krótkoterminowych rozwiązań, lecz wiarygodnej drogi do pokoju i zakończenia konfliktu. Wezwał społeczność międzynarodową do przejścia od oświadczeń do konkretnych działań i powrotu do prawdziwego procesu pokojowego.

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