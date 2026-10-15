В США расследуют рассылку писем с неизвестным веществом в избирательные учреждения — AP

Правоохранительные органы США расследуют случаи отправки писем с подозрительным веществом в офисы членов Конгресса и избирательные учреждения в разных частях страны. Причины и обстоятельства этих инцидентов в настоящее время выясняются.

На этой неделе из-за писем с порошкообразным веществом пришлось эвакуировать избирательные учреждения в штатах Луизиана и Оклахома.

Кроме того, государственный секретарь штата Огайо заявил, что почтовая служба заблокировала доставку письма с белым порошком, адресованного его ведомству. По его словам, подобные письма были отправлены представителям избирательных органов в нескольких других штатах.

ФБР, Служба почтовой инспекции США и полиция Капитолия проводят расследование, об этом проинформирован аппарат Сената.

В сообщении правоохранительных органов указано, что они принимают меры для перехвата других почтовых отправлений, однако «существует вероятность, что некоторые письма могут дойти до адресатов» в Сенате.

Правоохранительные органы призывают получателей относиться к таким письмам как к «потенциально опасным».

В Палате представителей также следят за ситуацией.

Это произошло всего за три недели до промежуточных выборов в Конгресс США. Подобная угроза уже возникала в 2023 году, когда в несколько избирательных органов поступили конверты с мощным опиоидом — фентанилом.

Об этом сообщает AP.

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