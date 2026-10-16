Американская блогерша Лора Лумер, ранее публично поддерживавшая президента США Дональда Трампа, раскритиковала его заявление о необходимости смены украинского лидера Владимира Зеленского. Она подчеркнула, что отстранение Зеленского от власти не остановит российскую агрессию, ведь целью Кремля является захват Украины.

Ранее Дональд Трамп на фоне обострения ситуации вокруг ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам заявил, что Украине нужен новый президент, иначе война может продолжаться еще долго.

В ответ Лора Лумер в социальной сети X указала на то, что, по её мнению, американский президент ошибается, сосредотачивая внимание на личности украинского лидера.

«В конце концов, совершенно неважно, является ли Зеленский президентом Украины или нет. Цель Путина — захватить Украину. Затем он возьмется за Польшу, Латвию, Литву — он пройдет через всю Европу. Люди придают слишком большое значение конкретным личностям. Даже если завтра в Украине проведут выборы, Путин все равно найдет повод для продолжения войны», — написала блогерша.

Американка подчеркнула, что именно Россия начала войну против Украины, а не наоборот. По её мнению, смена украинского президента не устранит причины российской агрессии.

«Отстранение Зеленского от власти не остановит российский империализм. Дело не в Зеленском. Дело в Путине. Речь всегда шла о Путине», — заявила Лора Лумер.

Впоследствии блогер добавила, что российский империализм существовал задолго до того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

Таким образом Лумер поставила под сомнение утверждение о том, что смена украинского лидера может стать решающим фактором для завершения войны, и подчеркнула роль политики Кремля в продолжении вооруженной агрессии.

Об этом Лора Лумер написала в сети Х.

В течение последней недели в отношениях между США, Россией и Украиной произошло немало неоднозначных событий. В то же время за противоречивыми заявлениями и решениями американского президента Дональда Трампа может стоять определённая стратегия.

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