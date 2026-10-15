Россия получит в два раза больше доходов от нефти и газа, чем в сентябре

В октябре 2026 года Россия получит около 1 трлн рублей налогов от продажи нефти и газа — примерно 12 млрд долларов. Это на 10 % больше, чем в октябре прошлого года, и более чем вдвое превышает сентябрьские поступления. В то же время за первые десять месяцев года нефтегазовые доходы российского бюджета по-прежнему будут ниже, чем в прошлом году.

В октябре доходы федерального бюджета России от нефти и газа заметно вырастут. По расчетам Reuters, они составят около 1 трлн рублей, или $11,97 млрд. Это примерно на 10% больше, чем в октябре 2025 года. Как отмечает агентство, октябрьские поступления более чем вдвое превысят сентябрьские. Однако такой скачок объясняется не только изменениями на мировом рынке нефти. Значительную роль играют и особенности налоговых выплат в России.

Почему доходы России вырастут

Одной из главных причин увеличения поступлений станут ежеквартальные выплаты дополнительного налога на прибыль от добычи нефти. Такие платежи поступают в бюджет отдельными периодами, поэтому могут существенно влиять на месячные показатели. Если не учитывать этот налог, доходы российского бюджета от нефти и газа в октябре все равно будут выше, чем в сентябре. По оценке Reuters, они вырастут на 164 млрд рублей, или примерно на $1,96 млрд. В процентном выражении это увеличение на 36%.

Еще один фактор — подорожание нефти на мировом рынке. Цены на сырье выросли из-за перебоев с поставками, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. Для России, которая в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей, это создает возможность получить больше денег от продажи нефти. Однако более высокие цены не означают, что все проблемы российского нефтяного сектора исчезли. На общие доходы влияют не только стоимость сырья, но и объемы его добычи, продаж и налоговые правила.

Спад добычи сдерживает поступления

Несмотря на более благоприятную ситуацию с ценами, Россия может получить меньше нефтегазовых доходов по итогам года, чем планировала. Одной из причин остается сокращение добычи нефти. По прогнозам, в третьем квартале 2026 года российская добыча будет примерно на 5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Это частично нивелирует положительный эффект от подорожания сырья.

Для российского бюджета важны оба показателя — цена на нефть и количество сырья, которое страна может добыть и продать. Если добыча сокращается, более высокие цены не обязательно компенсируют все потери. Поэтому октябрьский рост следует рассматривать отдельно от общей тенденции за год. Один месяц с большими налоговыми поступлениями еще не свидетельствует об устойчивом восстановлении доходов.

Сколько Россия планирует заработать на нефти и газе в 2026 году

В бюджете России на 2026 год заложено 8,92 трлн рублей нефтегазовых доходов. Это около $106,7 млрд. Общие доходы федерального бюджета запланированы на уровне 40,28 трлн рублей, или примерно $482,3 млрд. Таким образом, нефть и газ остаются важным источником пополнения российской казны. В то же время фактические поступления зависят от цен на энергоносители, объемов добычи и других экономических факторов.

По оценке Reuters, за период с января по октябрь 2026 года Россия получит от продажи нефти и газа около 6,45 трлн рублей, или $77,2 млрд. Это на 14% меньше, чем за первые десять месяцев 2025 года. Таким образом, ожидаемый рост в октябре не меняет общей картины: по итогам большей части года нефтегазовые доходы России остаются ниже прошлогодних. В то же время подорожание нефти и крупные квартальные налоговые платежи могут временно увеличить поступления в бюджет. Об этом сообщает Reuters.

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