КНДР заявила, что 3 октября испытала баллистическую ракету средней дальности, которая, по ее утверждению, способна маневрировать во время полета для обхода систем противоракетной обороны Южной Кореи и Японии. Об этом сообщает The Hindu.

Заявления о возможностях ракеты

В Пхеньяне утверждают, что ракета может менять траекторию полета на малых высотах. КНДР также заявила о неуточненных возможностях искусственного интеллекта, которые, по ее версии, должны существенно усложнить перехват ракеты.

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Испытание состоялось на фоне усиления напряженности между Северной и Южной Кореей из-за взрывов наземных мин вблизи границы.

Надзор Ким Чен Ына

Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщила, что он контролировал испытание. Она назвала ракету стратегической, что, как отмечает издание, означает ее предназначение для доставки ядерного оружия.

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