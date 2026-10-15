Около трети поляков отрицательно относятся к украинцам

Около 33 % поляков негативно относятся к украинцам, тогда как 43 % занимают нейтральную позицию, а 24 % — положительную. Такие результаты показал опрос, проведенный под руководством профессора Варшавского университета Доминики Мезон. Исследовательница также обратила внимание на разрыв между реальным отношением людей и тем, как они представляют себе отношение других поляков к украинцам.

Почти половина жителей Польши нейтрально относятся к украинцам. В то же время около трети опрошенных выразили негативное отношение, а почти четверть — положительное. Опрос был проведен под руководством профессора Варшавского университета Доминики Мезон. В нём приняли участие 1070 совершеннолетних граждан Польши. Исследователи использовали онлайн-опрос с репрезентативной выборкой, которая должна была отражать взгляды взрослого населения страны.

Согласно результатам, 43 % респондентов относятся к украинцам нейтрально, 24 % — положительно, а 33 % — отрицательно. Исследовательница отметила, что по сравнению с предыдущими опросами негативное отношение несколько усилилось. Однако изменения не столь значительны, как может показаться из сообщений в СМИ.

Поляки иначе оценивают отношение соотечественников

Доминика Мезон обратила внимание на ещё один результат исследования. По её словам, в Польше распространено представление, что большинство соотечественников негативно относятся к украинцам. Однако ответы самих участников опроса показывают иную картину. Исследовательница призвала осторожно относиться к обобщениям о настроениях польского общества. По её мнению, чрезмерно негативное освещение темы может создавать ложное впечатление, будто неприязнь к украинцам является позицией большинства. «Поэтому я и говорю, что здесь нужно быть осторожными и не преувеличивать. Ведь такая информационная коммуникация приводит к тому, что более половины поляков верят, будто поляки негативно относятся к украинцам», — пояснила Мезон.

Она обратила внимание на разницу между двумя показателями: тем, как люди относятся к украинцам лично, и тем, как они оценивают отношение к ним со стороны других поляков. «Половина поляков считает, что другие поляки плохо относятся к украинцам, тогда как тех, кто сам признает свое негативное отношение, на самом деле меньше», — отметила исследовательница. По её мнению, так формируется стереотип о поляке, который якобы обязательно негативно относится к украинцам. Она считает, что такие представления не стоит распространять без учёта реальных результатов опросов.

Отношение зависит и от того, где живут украинцы

Исследовательница также подчеркнула, что отношение поляков к украинцам может различаться в зависимости от обстоятельств. В частности, люди могут по-разному оценивать украинцев, живущих в Украине, и тех, кто переехал в Польшу. Это важное уточнение, ведь общая оценка отношения к украинцам не обязательно одинаково отражает мнение поляков обо всех группах украинцев. На восприятие могут влиять личный опыт, контакты с украинцами и информация, которую люди получают из СМИ.

В то же время приведенные результаты не означают, что негативного отношения нет или что оно не может усиливаться. Опрос показывает, что такая позиция присутствует у значительной части респондентов, но она не преобладает среди ответов.

Что показало исследование

Результаты опроса свидетельствуют о том, что наибольшая доля участников относится к украинцам нейтрально. Позитивную позицию выразили 24% опрошенных, негативную — 33%. Отдельный вывод исследовательницы касается того, как поляки воспринимают настроения собственного общества. Представления о массовой неприязни к украинцам могут быть более распространенными, чем негативное отношение, о котором люди сообщают от своего имени.

В то же время исследование не дает оснований утверждать, что отношение к украинцам в Польше одинаково во всех группах населения или что результаты отражают мнение каждого поляка. Оно фиксирует ответы конкретной выборки взрослых граждан страны. Данные опроса опубликовало Польское радио. Исследование было проведено онлайн среди репрезентативной выборки из 1070 совершеннолетних граждан Польши. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Польским радио.

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